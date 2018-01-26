2018-01-26T16:53:25+03:00
В мире

Неизвестный устроил стрельбу в офисном центре Риги

По предварительным данным, погиб один человек
Дарья ИВАШКИНА
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Неизвестный открыл стрельбу в РигеНеизвестный открыл стрельбу в РигеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 26 января, неизвестный открыл стрельбу в офисном центре в Риге. По некоторым данным, ЧП случилось в здании, расположенном на улице Мукусалас.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию латвийской столицы, в результате инцидента погиб один человек. Как стало известно, пострадавший умер не сразу: прибывшие на место происшествия медики пытались его спасти, но их усилия оказались тщетными, и раненый скончался в машине "скорой".

Что касается стрелка, то его удалось задержать. В настоящее время на месте ЧП продолжают работать правоохранительные органы. Стражи порядка пытаются установить все обстоятельства случившегося. Предварительная причина трагедии - неумелое обращение с оружием.

Кстати, напомним, недавно похожий случай произошел в Польше. Так, в октябре прошлого года в польском городе Гдыня в офисном здании агентства Thomson Reuters также раздались выстрелы. Тогда стрельбу устроил один из сотрудников, при этом он пытался попасть в своего коллегу.

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