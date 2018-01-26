В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра

26 Янв. 2018 2018-01-26T16:35:52+03:00

Порывы ветра могут достигать 17 метров секунду, возможен и снегопад

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В Гидрометцентре москвичей предупредили, что погода в пятницу, субботу и воскресенье будет потенциально опасной. Вечером и во все выходные дни порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

-Будьте готовы к порывам ветра, ожидается желтый уровень Самары, - предупреждают синоптики москвичей. - Не стоит находиться в это время рядом с плохо закрепленными конструкциями. Порывистый ветер сохранится до конца выходных.

Днем температура будет в районе 4-7 градусов ниже ноля. А вот ночью похолодает.

Морозные ночи в столице сохранятся до 28 января, потом в Москву должно придти потепление, также сообщают метеорологи.

В это время в Поволжье, например, синоптики прогнозируют приход первых серьезных морозов.

В начале следующей недели в Москве ожидаются снегопады, при этом снежный покров может составить до 25 сантиметров.