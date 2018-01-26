В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра
В Гидрометцентре москвичей предупредили, что погода в пятницу, субботу и воскресенье будет потенциально опасной. Вечером и во все выходные дни порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
-Будьте готовы к порывам ветра, ожидается желтый уровень Самары, - предупреждают синоптики москвичей. - Не стоит находиться в это время рядом с плохо закрепленными конструкциями. Порывистый ветер сохранится до конца выходных.
Днем температура будет в районе 4-7 градусов ниже ноля. А вот ночью похолодает.
Морозные ночи в столице сохранятся до 28 января, потом в Москву должно придти потепление, также сообщают метеорологи.
В это время в Поволжье, например, синоптики прогнозируют приход первых серьезных морозов.
В начале следующей недели в Москве ожидаются снегопады, при этом снежный покров может составить до 25 сантиметров.