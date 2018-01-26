2018-01-26T16:37:23+03:00
Спорт

«Русского дома» на Олимпиаде-2018 не будет

Не организовывать дом болельщиков решили в из-за ограничений на альтернативные церемонии награждения
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments66
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр ЖуковГлава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр ЖуковФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил о том, что «Русского дома» во время XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане не будет. По его словам, ОКР решила не организовывать дом болельщиков, так как наша страна имеет ограничения на альтернативные церемонии награждения на Олимпиаде-2018.

«Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит», - цитирует Жукова «Р-Спорт».

Напомним, в начале декабря минувшего года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в соревнованиях, который пройдут в феврале в Пхенчхане. Однако «чистым» атлетам все-таки разрешили выступить на Олимпиаде, правда, только под нейтральным флагом. А на днях стало известно, что нашу страну в Южной Корее представят 169 спортсменов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Врезавшийся в остановку на проспекте Мира водитель арестован судом
Путин представил кандидатуру на пост главы Конституционного суда
Ассанж покинет посольство Эквадора: британский суд может отменить ордер на арест журналиста
Власти Индии объявили награду в $1,5 млн за голову болливудской актрисы
Собачья упряжка и полицейский автомобиль столкнулись на востоке Москвы
В Польше законодательно запретили "бандеровскую идеологию"
Президент Польши потребовал условия покупки российского газа, как у Германии
Испания дала 72 часа послу Венесуэлы на выезд из страны
Посол США Хантсман запросил встречи с руководством России
Владимир Путин обсудил ситуацию в Африне с членами Совета безопасности России
Четверо граждан Северной Кореи попали в больницу после драки в московском хостеле
Суд в Киеве посадил Саакашвили под ночной домашний арест
В Японии гриппом заболели почти 3 млн жителей
В Кремле не стали комментировать заявление Лондона о «российском ударе»
Курды заявили о гибели 300 турецких военных в Африне
Екатерина Гордон официально подписала в ЦИК заявление об отказе от выборов
Журналистка сообщила о полиции в кинотеатре «Пионер», показавшем «Смерть Сталина»
Приговор бывшему Кировскому губернатору Никите Белых будет оглашен уже 1 февраля
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра
Неизвестный устроил стрельбу в офисном центре Риги
Владимир Путин внес законопроект об увеличении МРОТ с мая в Госдуму
В ОКР рассказали, в каком случае список российских спортсменов на ОИ-2018 может быть расширен
Песков рассказал, как власти защищают спортсменов-олимпийцев
Песков: Конгресс нацдиалога в Сочи — важный, но не исчерпывающий этап межсирийского урегулирования
Уникальный Rolls-Royce Николая II хотят продать за 278 млн рублей