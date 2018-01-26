«Русского дома» на Олимпиаде-2018 не будет

26 Янв. 2018 2018-01-26T16:37:23+03:00

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил о том, что «Русского дома» во время XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане не будет. По его словам, ОКР решила не организовывать дом болельщиков, так как наша страна имеет ограничения на альтернативные церемонии награждения на Олимпиаде-2018.

«Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит», - цитирует Жукова «Р-Спорт».

Напомним, в начале декабря минувшего года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в соревнованиях, который пройдут в феврале в Пхенчхане. Однако «чистым» атлетам все-таки разрешили выступить на Олимпиаде, правда, только под нейтральным флагом. А на днях стало известно, что нашу страну в Южной Корее представят 169 спортсменов.