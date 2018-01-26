Приговор бывшему Кировскому губернатору Никите Белых будет оглашен уже 1 февраля

26 Янв. 2018 2018-01-26T16:58:44+03:00

Никита Белых не согласен с обвинениями в свой адрес Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Стала известна дата оглашения приговора Никите Белых, бывшему губернатору Кировской области. Его готовы вынести уже 1 февраля. Оглашение начнется в 12.00 по московскому времени.

О том, что суд удаляется в совещательную комнату и намерен объявить о своем решении 1 февраля, сегодня в пятницу сообщила судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко.

Для бывшего губернатора гособвинение запросило 10 лет в колонии строгого режима. Напомним, Никиту Белых обвиняют в получении взяток на общ3ую сумму 600 тыс евро.

Кстати, свою вину экс-глава региона всерьез не признал. В последнем слове он рассказал, что гособвинение руководствуется презумцией виновности и добавил, что от него признаний никто и не ждет.

Никита Белых по полочкам разложил обвинение и добавил, что ждет справедливого решения суда и оправдательного приговора.