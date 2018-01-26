2018-01-26T17:04:33+03:00
Звезды

Журналистка сообщила о полиции в кинотеатре «Пионер», показавшем «Смерть Сталина»

Тем временем в СКР какие-либо проверки по линии их ведомства опровергли [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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У фильма «Смерть Сталина» ранее отозвали прокатное удостоверениеУ фильма «Смерть Сталина» ранее отозвали прокатное удостоверениеФото: кадр из фильма
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В пятницу, 26 января, появилась информация о том, что в кинотеатр «Пионер», который находится на Кутузовском проспекте в Москве, пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом в Twitter написала журналистка AFP Ола Кичовлас.

Причем, по данным Кичовлас, стражи порядка отказались назвать причину своего визита. Однако сотрудница СМИ предположила, что этот визит как-то связан с тем, что в минувший четверг, 25 января, несмотря на запрет Минкультуры России в столичном кинотеатре состоялась премьера скандального фильма «Смерть Сталина».

Между тем в Следственном комитете России (СКР) какие-либо проверки по линии их ведомства опровергли. «По данному факту следственными органами ГСУСК по Москве доследственная проверка не проводится», - сказала старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова РИА Новости.

Напомним, 23 января министерство культуры России решило отозвать прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина». Но 25 января «Пионер» все равно начал показ запрещенной картины.

Деятели культуры в шоке от фильма «Смерть Сталина».Очередная киноновинка еще не вышла в массовый прокат, а ее уже называют «самой тошнотворной». Чиновники посмотрев на предпоказе картину «Смерть Сталина», считают этот фильм заведомой провокацией.Дмитрий СТЕШИН

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