Журналистка сообщила о полиции в кинотеатре «Пионер», показавшем «Смерть Сталина»
В пятницу, 26 января, появилась информация о том, что в кинотеатр «Пионер», который находится на Кутузовском проспекте в Москве, пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом в Twitter написала журналистка AFP Ола Кичовлас.
Причем, по данным Кичовлас, стражи порядка отказались назвать причину своего визита. Однако сотрудница СМИ предположила, что этот визит как-то связан с тем, что в минувший четверг, 25 января, несмотря на запрет Минкультуры России в столичном кинотеатре состоялась премьера скандального фильма «Смерть Сталина».
Между тем в Следственном комитете России (СКР) какие-либо проверки по линии их ведомства опровергли. «По данному факту следственными органами ГСУСК по Москве доследственная проверка не проводится», - сказала старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова РИА Новости.
Напомним, 23 января министерство культуры России решило отозвать прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина». Но 25 января «Пионер» все равно начал показ запрещенной картины.
Деятели культуры в шоке от фильма «Смерть Сталина».Очередная киноновинка еще не вышла в массовый прокат, а ее уже называют «самой тошнотворной». Чиновники посмотрев на предпоказе картину «Смерть Сталина», считают этот фильм заведомой провокацией.Дмитрий СТЕШИН
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