Екатерина Гордон официально подписала в ЦИК заявление об отказе от выборов

26 Янв. 2018 2018-01-26T17:08:39+03:00

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Журналистка Екатерина Гордон приехала в центризбирком и подписала официальный документ о снятии своей кандидатуры с выборов президента России, которые должны пройти 18 марта. Также во время визита она сделала заявление дял прессы. По словам Екатерины Гордон, она смогла собрать более 105 тыс. подписей. И достигла своей цели, так как "ей просто было интересно проверить свои силы".

Напомним, что в ЦИК сегодня от Екатерины ждали собранных подписей, но еще утрмо известная журналистка заявила, что хоть и собрала достаточное количество подписей в поддержку, участвовать "в фарсе" не желает.

Представители центризбиркома возмутились формулировкой, которую использовала несостоявшийся кандидат. Слова журналистки "Комсомольской правде" прокомментировал бывший муж Гордон адвокат Сергей Жорин. Он заявил, что уверен: его бывшая супруга просто не смогла собрать подписи.

Сейчас участие в избирательной кампании продолжают 14 кандидатов, зарегистрированы из них только двое кандидатов от парламентских партий.