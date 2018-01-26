Курды заявили о гибели 300 турецких военных в Африне

26 Янв. 2018 2018-01-26T17:15:29+03:00

Турецкие и курдские военные заявили о потерях в стане противника. Фото: REUTERS

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С начала военной операции "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн турецкие войска потеряли убитыми 308 военнослужащих, заявило курдское движение "Сирийские демократические силы".

При этом у самих курдов, по их же словам, были убиты 43 бойца, а также 59 мирных жителей. Более 130 гражданских лиц получили ранения в результате налетов турецкой авиации и прочих боевых действий.

В свою очередь турецкий Генштаб сегодня сообщил другие цифры о потерях противника. Анкара утверждает, что уничтожены 343 члена курдских группировок, которые в Турции признаны терористическими.

О начале операции "Оливковая ветвь" турецкая армия объявила 20 января. Боевые действия проходят на территориях Сирии, где компактно проживает курдское население. По словам турецкого Генштаба, целью операции является создание 30-километровой зоны безопасности на подконтрольных курдам территориях.