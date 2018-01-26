2018-01-26T17:17:49+03:00
Политика

В Кремле не стали комментировать заявление Лондона о «российском ударе»

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны нашей страны
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле не стали комментировали слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о «планах РФ уничтожить инфраструктуру королевства». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал переадресовать вопрос о высказываниях главы британского военного ведомства в Минобороны нашей страны.

«Лучше все-таки обращаться (с просьбой о таком комментарии) в наше оборонное ведомство, чтобы они дали соответствующую оценку слов британского визави», - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее Гэвин Уильямсон заявил о том, что Россия якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, что, по его версии, приведет к панике и многочисленным жертвам. При этом министр Великобритании добавил, что целью Москвы является «создание хаоса в стране».

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