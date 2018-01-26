2018-01-26T17:29:54+03:00
Общество

В Японии гриппом заболели почти 3 млн жителей

На одного врача в больницах приходится примерно на 52 пациента
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Японии зафиксирована масштабная вспышка гриппа. Уже на начало текущей недели было зарегистрировано 2,83 миллиона случаев заболевания у местных жителей.

Примечательно, что на прошлой неделе число заболевших увеличилось сразу на миллион человек. На основе этих данных эксперты делают, прогноз, что вскоре этот показатель может перевалить за три миллиона и даже приблизиться к четырем, передает сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что в настоящее время в больницах на одного врача приходится порядка 52 пациентов, больных гриппом. В зависимости от региона страны эта цифра меняется. При этом на некоторых медиков приходится по 80 пациентов с этим недугом.

Власти Японии напоминают гражданам о мерах профилактики гриппа и призывают следить за личной гигиеной, а также носить защитные маски.

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