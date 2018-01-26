Суд в Киеве посадил Саакашвили под ночной домашний арест

26 Янв. 2018 2018-01-26T18:06:08+03:00

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время задержания в декабре прошлого года Фото: REUTERS

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В пятницу, 26 января, Апелляционный суд Киева решил посадить экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под ночной домашний арест. Другими словами, отныне политик должен проводить все ночи (с 22:00 до 07:00 по местному времени или с 23:00 до 08:00 мск) у себя в квартире.

Таким образом, решение Печерского районного суда Киева было признано незаконным. При этом апелляционную жалобу генеральной прокуратуры Украины на это решение суд частично удовлетворил.

«Ходатайство Генпрокуратуры о применении круглосуточного ареста удовлетворить частично, применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток», - цитирует судью Олега Присяжнюка РИА Новости.

Напомним, Саакашвили задержали в конце прошлого года. Тогда же его обвинили в содействии участникам преступной организации и сокрытии их преступной деятельности. А 11 декабря минувшего года Печерский суд Киева освободил бывшего одесского губернатора из-под стражи.