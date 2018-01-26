2018-01-26T17:52:22+03:00
Происшествия

Четверо граждан Северной Кореи попали в больницу после драки в московском хостеле

В одного из них стреляли неизвестные
Алексей ИВАНОВ
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Полицейские ищут подозреваемых в избиении граждан КНДР.Полицейские ищут подозреваемых в избиении граждан КНДР.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Четверо граждан Северной Кореи получили ранения в ходе драки в одном из столичном хостелов на Мукомольном проезде. Потасовка произошла ночью 25 января, ее очевидцы вызвали на место событий полицейских.

Стражи порядка выяснили, что корейцев избивали несколько граждан. Причем в ход пошло даже стрелковое оружие. Один из пострадавших доставлен в больницу с непроникающим огнестрельным ранением. При этом он был пьян. Еще двое граждан КНДР госпитализированы с черепно-мозговой травмой. Легче всего отделался четвертый пострадавший: его отпустили на домашнее лечение после визита в травмпункт.

После произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", но подозреваемых пока не нашли, сообщает "РИА Новости". На месте драки обнаружены гильзы и резиновые пули. Что стало причиной конфликта - неизвестно.

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