Владимир Путин обсудил ситуацию в Африне с членами Совета безопасности России

26 Янв. 2018 2018-01-26T17:49:35+03:00

Президент отметил, что именно эту тему он обсуждал несколько дней назад с президентм Турции Эрдоганом

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Владимир Путин принял участие в совещании с постоянными членами Совета безопасности России. На повестке дня стоял вопрос о подготовке к проведению Конгресса сирийского национального диалога. Мероприятие должно пройти в Сочи.

Обсуждали и ситуацию, которая сложилась сейчас в сирийском Африне. Как проинформировал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин отметил, что именно этот вопрос обсуждали несколько дней назад с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Слова Пескова передают РИА Новости.

На встрече также обсудили ряд вопросов национальной экономики, которые стоят на повестке дня.

Переговоры с Эрдоганом как раз и касающиеся ситуации в сирийском Африне Владимир Путин вел 23 января, об этом сообщал Дмитрий Песков журналистам российских СМИ.