Посол США Хантсман запросил встречи с руководством России

26 Янв. 2018 2018-01-26T17:49:57+03:00

В частности, он намерен провести переговоры с Медведевым, Володиным и Бортниковым

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В пятницу, 26 января, стало известно, что посол США в РФ Джон Хантсман запросил встречи с рядом высокопоставленных официальных лиц нашей страны.

В частности, дипломат намерен провести переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, председателем Совета Федерации (СФ) Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и пресс-секретарем главы нашего государства Дмитрием Песковым. Кроме того, американский посол рассчитывает пообщаться с директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.

Список всех возможным собеседников Хантсмана опубликовало на своей странице в Twitter посольство Соединенных Штатов. Причем в подписи к этому перечню говорится, что американский представитель также будет рад встретиться в любое время с вице-премьером России Аркадием Дворковичем.