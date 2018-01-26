2018-01-26T17:49:57+03:00
В мире

Посол США Хантсман запросил встречи с руководством России

В частности, он намерен провести переговоры с Медведевым, Володиным и Бортниковым
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Посол США в РФ Джон ХантсманПосол США в РФ Джон ХантсманФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В пятницу, 26 января, стало известно, что посол США в РФ Джон Хантсман запросил встречи с рядом высокопоставленных официальных лиц нашей страны.

В частности, дипломат намерен провести переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, председателем Совета Федерации (СФ) Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и пресс-секретарем главы нашего государства Дмитрием Песковым. Кроме того, американский посол рассчитывает пообщаться с директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.

Список всех возможным собеседников Хантсмана опубликовало на своей странице в Twitter посольство Соединенных Штатов. Причем в подписи к этому перечню говорится, что американский представитель также будет рад встретиться в любое время с вице-премьером России Аркадием Дворковичем.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Врезавшийся в остановку на проспекте Мира водитель арестован судом
Путин представил кандидатуру на пост главы Конституционного суда
Ассанж покинет посольство Эквадора: британский суд может отменить ордер на арест журналиста
Власти Индии объявили награду в $1,5 млн за голову болливудской актрисы
Собачья упряжка и полицейский автомобиль столкнулись на востоке Москвы
В Польше законодательно запретили "бандеровскую идеологию"
Президент Польши потребовал условия покупки российского газа, как у Германии
Испания дала 72 часа послу Венесуэлы на выезд из страны
Владимир Путин обсудил ситуацию в Африне с членами Совета безопасности России
Четверо граждан Северной Кореи попали в больницу после драки в московском хостеле
Суд в Киеве посадил Саакашвили под ночной домашний арест
В Японии гриппом заболели почти 3 млн жителей
В Кремле не стали комментировать заявление Лондона о «российском ударе»
Курды заявили о гибели 300 турецких военных в Африне
Екатерина Гордон официально подписала в ЦИК заявление об отказе от выборов
Журналистка сообщила о полиции в кинотеатре «Пионер», показавшем «Смерть Сталина»
Приговор бывшему Кировскому губернатору Никите Белых будет оглашен уже 1 февраля
«Русского дома» на Олимпиаде-2018 не будет
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра
Неизвестный устроил стрельбу в офисном центре Риги
Владимир Путин внес законопроект об увеличении МРОТ с мая в Госдуму
В ОКР рассказали, в каком случае список российских спортсменов на ОИ-2018 может быть расширен
Песков рассказал, как власти защищают спортсменов-олимпийцев
Песков: Конгресс нацдиалога в Сочи — важный, но не исчерпывающий этап межсирийского урегулирования
Уникальный Rolls-Royce Николая II хотят продать за 278 млн рублей