Испания дала 72 часа послу Венесуэлы на выезд из страны

26 Янв. 2018 2018-01-26T18:02:54+03:00

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Испания объявила персоной нон грата посла Венесуэлы в этой стране. Дипломату Марио Исеа дали 72 часа на то, чтобы покинуть пределы Испании.

Высылка венесуэльского посла из Испании стала симметричным ответом Мадрида на аналогичные действия Каракаса. Ранее стало известно, что Венесуэла объявила персоной нон грата посла Испании. Министерство иностранных дел южноамериканской страны объяснило этот шаг "вмешательством Испании во внутренние дела Венесуэлы", пишет El Mundo. Речь идет о принятом Европейским союзом новом пакете санкций. Семь высокопоставленных чиновников Венесуэлы лишились права въезда в ЕС.

Падение нефтяных цен и санкции западных страны вызвали экономический кризис в Венесуэле. В начале января президент страны Николас Мадуро объявил о выпуске криптовалюты El Petro, которая будет обеспечена нефтью и поможет пережит Венесуэле экономическую блокаду.