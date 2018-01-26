2018-01-26T18:24:29+03:00
Происшествия

Собачья упряжка и полицейский автомобиль столкнулись на востоке Москвы

В МВД возложили вину на четвероногих
Алексей ИВАНОВ
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МВД проводит проверку после столкновения полицейского авто с собачьей упряжкой.МВД проводит проверку после столкновения полицейского авто с собачьей упряжкой.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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ДТП с участием полицейского автомобиля и собачей упряжки произошло сегодня на востоке Москвы, в районе Метрогородок. В результате аварии небольшие травмы получила пенсионерка, находившаяся в нартах - специальных санях, запряженных ездовыми собаками. Но другой водитель, сержант полиции оказал 64-летней женщине первую помощь на месте присшествия, а госпитализация ей не потребовалась.

Виновником дорожно-транспортного происшествия в МВД называют четвероногих питомцев. Якобы собака резко бросилась в сторону полицейского автомобиля, который ехал ей на встречу. Тем не мнее после произошедшего назначена проверка, которая должна установить виновность или невиновность стража порядка.

Собачьи упряжки не слишком часто можно встретить в России на автомобильных дорогах. Но в Правилах дорожного движения они упомянуты в разделе о гужевом транспорте.

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