2018-01-26T18:35:30+03:00
В мире

Власти Индии объявили награду в $1,5 млн за голову болливудской актрисы

Речь идет о Дипике Падукон - исполнительнице главной роли в фильме «Падмавати»
Дарья ИВАШКИНА
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Болливудская актриса Дипика Падукон исполнила главную роль в фильме «Падмавати»Болливудская актриса Дипика Падукон исполнила главную роль в фильме «Падмавати»Фото: кадр из фильма
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Власти Индии объявили награду за головы болливудской актрисы Дипики Падукон, исполнившей главную роль в скандальном фильме «Падмавати», и режиссера картины Санджая Лилы Бхансали. Так, за создателей киноленты, вызвавшей в республике массовые акции протеста, одна из ведущих политических партий страны «Бхаратия джаната» (БДП) пообещала 1,5 миллиона долларов.

Стоит отметить, что индийские радикалы обвиняют автором фильма в «искажении исторических фактов». Кроме того, протестующих возмутила «аморальная» любовная сцена между султаном Хилджи и королевой Падмавати, сообщает Voa News

Между тем фильм «Падмавати», снятый по мотивам легенды XIV века, еще даже не вышел на экраны. В связи с этим его авторы предлагают недовольным соотечественникам сначала посмотреть ленту, а потом уже делать какие-то выводы.

Кстати, напомним, в России недавно кипели нешуточные страсти вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Причем на тот момент картина также еще не успела выйти на экраны.

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