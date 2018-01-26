Ассанж покинет посольство Эквадора: британский суд может отменить ордер на арест журналиста

26 Янв. 2018 2018-01-26T18:37:47+03:00

Об этом ходатайствовали адвокаты скандально известного журналиста, суд рассмотрит этот вопрос 6 февраля 2018 года

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В британском суде 26 января 2018 года рассмотрят отмену ордера на арест журналиста Джуллиана Ассанжа, осователя WikiLeaks. Слушания по аппеляции журналиста анонсировали его адвокаты.

В своем ходатайстве Ассанж напоминает, что в мае 2017 года суд Швеции уже прекратил дело в отношении журналиста по обвинению в изнасиловании. Был отозван и общеевропейский ордер на его арест. Таким образом, нет никакого смысла и в ордере на арест, который был выдан для того, чтобы Ассанж явился дать свидетельские показания.

Как сообщает REUTERS, адвокат Ассанжа Марк Саммерс в суде заявил, что ордер утратил свой смысл и суть.

Как отметили в Королевской прокурорской службе Великобритании, гипотетически журналист сможет выйти из посольства Эквадора беспрепятственно, если суд удовлетворит его аппеляцию.

Кстати, в посольстве он живет уже более пяти лет и недавно врачи рассказали, что беспокоятся за психическое здоровье Ассанжа.