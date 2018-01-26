2018-01-26T18:52:18+03:00
Происшествия

Врезавшийся в остановку на проспекте Мира водитель арестован судом

В аварии погиб один человек и трое ранены [видео]
Алексей ИВАНОВ
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Пассажир внедорожника погиб в ДТП, а водитель отделался легкими царапинами.Пассажир внедорожника погиб в ДТП, а водитель отделался легкими царапинами.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве сегодня, 26 января, суд постановил заключить под стражу 33-летнего Александра Овечкина. Именно этот мужчина был за рулем внедорожника "Форд Эксплорер", который вечером 24 января вылетел на остановку общественного транспорта на проспекте Мира.

Резонансная авария унесла жизнь одного человека и еще трое получили серьезные травмы, а вот сам лихач отделался легкими царапинами. Но судить его будут по всей строгости: помимо нарушений правил дорожного движения есть и отягчающие обстоятельства - за руль тезка и однофамилец знаменитого российского хоккеиста сел в пьяном виде.

В ДТП на проспекте Мира погиб пассажир "Форда", еще один находившийся в салоне автомобиля мужчина получил травму головы. Тяжелые ранения также получили еще две девушки, которые дожидались автобуса на остановке - они не успели отпрыгнуть от вылетевшего с проезжей части внедорожника.

Видео наезда автомобиля на остановку с людьми в Москве‍.Камера видеонаблюдения сняла наезд автомобиля на остановку с людьми на Проспекте Мира в Москве. В результате аварии погиб один человек, ещё четверо получили травмы

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