Путин представил кандидатуру на пост главы Конституционного суда

26 Янв. 2018 2018-01-26T18:51:45+03:00

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В пятницу, 26 января, президент РФ Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина на должность главы Конституционного суда (КС). Таким образом, российский лидер предложил продлить полномочия действующего главы КС.

«Президент представил в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кстати, напомним, Владимир Путин проводил встречу с судьями Конституционного суда в декабре минувшего года. Тогда, в частности, Зорькин пожаловался президенту на то, что в последнее время сложности бывают не только с делами на внутренней арене, но и за рубежом.

СПРАВКА «КП»

Зорькин возглавляет Конституционный суд с 1991 года с перерывом в 1993-2003 годах. Его нынешний срок полномочий - пятый по счету - истекает в феврале 2018 года.