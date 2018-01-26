2018-01-26T19:12:24+03:00
Общество

МИД предупредил россиян. что пик наводнения в Париже придется на 27-28 января

О выходе Сены из берегов и проблемах с ж/д сообщение сообщили представители ведомства в твиттере
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
МИД России предостерегает граждан страны от прогулок по ПарижуМИД России предостерегает граждан страны от прогулок по Парижу
Изменить размер текста:

МИД России предупредил о пике наводнения в Париже. По данным ведомства, он придется на 27 - 28 января. Виной всему проливные дожди, из-за которых Сена вышла из берегов.

В своем твиттере ситуационный МИД РФ написал, что до 31 января в Париже ожидаются сбои на железнодорожной линии городского транспорта RER C. Сейчас в Париже уже закрыты несколько станций, в том числе около собора Нотр- Дам де Пари.

В ведомстве просят российских граждан быть осторожнее.

Согласно прогнозам уже сегодня уровень Сены может достигнуть шести метров.

Из-за серьезного наводнения в Париже закрыли некоторые музеи. В частности, не работает восточный зал - вернее, его нижняя комната - Лувра. Также работы по сохранению экспонатов ведутся в других музеях. Речное сообщение по Сене также приостановлено, катера просто не могут проехать под мостами.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Москве на 27 января 2018 года: ожидается до -4 градусов
Сурков и Волкер не договорились по закону о реинтеграции Донбасса
Сборная США отправит на Олимпиаду в Пхенчхан рекордную делегацию в 242 спортсмена
В Канаде арестован мужчина за угрозы в адрес премьер-министра страны
Мэй порадовала новость о позиции США по спору между Bombardier и Boeing
Косачев: Российские ведомства выполняют резолюции Совбеза ООН по указу президента
В США вспышка гриппа в этом сезоне унесла жизни 37 детей
Пушков назвал нелогичным требование Польши снизить цену на газ
Спецпрокурор США допросил сотрудников Facebook по делу о вмешательстве РФ в выборы
Минфин США разъяснил включение новых людей и компаний в санкционный список
Сирийская оппозиция отказалась участвовать в конгрессе в Сочи
Истребители Дании сопроводили «самолет РФ» над Прибалтикой
Постпред США в ООН опровергла слухи о романе с Трампом
Киев обеспокоен решением Польши запретить бандеровскую идеологию
Порошенко призвал Европу создать антироссийскую коалицию
Рогозин: правительство нашло способ избавиться от «санкционной чумы»
МИД предупредил о возможном ответе России на новые санкции США
Тиллерсон в начале февраля отправится в поездку по Латинской Америке
Картина «Салют-7» получила премию «Золотой орел» как лучший фильм
В результате стрельбы в центре Амстердама убит один человек
Клинцевич о новых санкциях: США окончательно перешли на глобальную конфронтацию с РФ