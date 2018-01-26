МИД предупредил россиян. что пик наводнения в Париже придется на 27-28 января

26 Янв. 2018 2018-01-26T19:12:24+03:00

О выходе Сены из берегов и проблемах с ж/д сообщение сообщили представители ведомства в твиттере

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МИД России предупредил о пике наводнения в Париже. По данным ведомства, он придется на 27 - 28 января. Виной всему проливные дожди, из-за которых Сена вышла из берегов.

В своем твиттере ситуационный МИД РФ написал, что до 31 января в Париже ожидаются сбои на железнодорожной линии городского транспорта RER C. Сейчас в Париже уже закрыты несколько станций, в том числе около собора Нотр- Дам де Пари.

В ведомстве просят российских граждан быть осторожнее.

Согласно прогнозам уже сегодня уровень Сены может достигнуть шести метров.

Из-за серьезного наводнения в Париже закрыли некоторые музеи. В частности, не работает восточный зал - вернее, его нижняя комната - Лувра. Также работы по сохранению экспонатов ведутся в других музеях. Речное сообщение по Сене также приостановлено, катера просто не могут проехать под мостами.