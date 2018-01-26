Володин отреагировал на запрос посла США о встрече

26 Янв. 2018 2018-01-26T19:16:33+03:00

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал намерение посла США в РФ Джона Хантсмана провести с ним переговоры. Так, председатель нижней палаты парламента увидел в запросе на встречу двойные стандарты.

«США признали российских политиков невъездными, на них распространили санкции, а сейчас хотят встречаться с председателями Госдумы и Совета Федерации. Ну, это же двойные стандарты», - приводит слова Володина ТАСС.

Также политик уточнил, что примет решение о встрече с Хантсманом, когда в Госдуму поступит официальный запрос. При этом он пообещал учитывать новые санкции Соединенных Штатов в отношении нашей страны и реакцию представителей американского Конгресса на аналогичные запросы российского посла в США Анатолия Антонова.

Напомним, ранее в пятницу, 26 января, стало известно, что Хантсман запросил встречи с высокопоставленными официальными лицами нашей страны. В частности, он намерен провести переговоры не только с Володиным, но и с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.