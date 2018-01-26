2018-01-26T19:50:17+03:00
В мире

Глава Минфина США о новых санкциях: выявляем тех, кто «подрывает минские соглашения»

Ранее Вашингтон расширил ограничительные меры против Москвы
Дарья ИВАШКИНА
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Министр финансов США Стивен МнучинМинистр финансов США Стивен МнучинФото: REUTERS
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Министр финансов США Стивен Мнучин прокомментировал новые санкции против России. По его мнению, в черном списке значатся только имена тех, кто «подрывает минские соглашения», ведь, как заверил глава американского ведомства, Вашингтон привержен выявлять именно таких лиц.

«Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и привержено выявлять тех, кто пытается подорвать минские соглашения», - цитирует главу Минфина Соединенных Штатов РИА Новости.

Также Мнучин заявил, что новые ограничительные мера направлены на «оказание давления» для полной реализации минских соглашений.

Напомним, ранее в пятницу, 26 января, министерство финансов США расширило санкционные списки из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали еще 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний. Кроме того, еще 12 организаций оказались под дополнительными секторальными санкциями.

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