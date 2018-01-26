2018-01-26T19:55:31+03:00
Общество

Дональд Трамп призвал всех инвестировать в США прямо сейчас

На форуме в Давосе президент сообщил, что американское государство переживает экономический подъем
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Трамп призвал всех вкладываться в АмерикуТрамп призвал всех вкладываться в АмерикуФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трам принял участие в экономическом форуме в Давосе. Это второй случай, когда сюда приезжает действующий президент США. В своей речи Трамп позитивно отозвался о текущем состоянии экономики в США и отметил, что после многих лет стагнации страна испытывает экономический рост.

- Я не припомню лучшего времени, чтобы строить, инвестировать в США, расти здесь, Америка открыта для бизнеса, мы снова конкурентоспособны, - заявил Дональд Трамп.

Также президент не преминул заметить, что сегодня власти помогли американцам найти пусть к своей "американской мечте".

- Это мечта о безопасном мире, уверенном будущем для детей, надежной работе, - уточнил Трамп. И добавил, что подтверждает желание Штатов тесно дружить со всеми странами.

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