2018-01-26T20:16:44+03:00
Политика

Милош Земан назвал начинающим политиком своего соперника во втором туре выборов в Чехии

После того, как кандидат проголосовал он немного замешкался и объяснил журналистам, что ждет, не выскочит ли откуда-то обнаженная женщина
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Эксперты оценивают шансы двух кандидатов как практически равныеЭксперты оценивают шансы двух кандидатов как практически равныеФото: REUTERS
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В Чехии сегодня утром начался второй тур президентских выборов, в который вышли действующий президент Милош Земан и Йиржи Драгош, который действительно до этго имел слабое отношение к политике, являясь председателем Академии наук.

Подчеркнуть этот факт не преминул сам кандидат: опустив свой бюллетень в урну для голосования, он отметил, что если пять лет назад на выборах ему противостоял матерый политик (бывший министр иностранных дел), то в этот раз конкуренция низкая и Драгош - политик начинающий.

В первом туре выборов Земан набрал 38,5% голосов чехов, его соперник - 26,6%.

Чешские СМИ приводят и забавный факт: покидая избирательный участок, Земан остановился и заметил, что ждет, не выскочит ли снова откуда-то обнаженная женщина, как это было в первом туре, когда наперерез ему бросилась активистка организации Femene.

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