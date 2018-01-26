Суд арестовал создателя секты «бога Кузи» Юрия Цукермана

26 Янв. 2018 2018-01-26T20:22:11+03:00

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В пятницу, 26 января, Тверской суд Москвы арестовал на два месяца создателя секты «бога Кузи» Юрия Цукермана, задержанного в минувший четверг по уголовному делу о хищении более 215 миллионов рублей. Таким образом, предполагаемый мошенник будет находиться в СИЗО как минимум до 24 марта.

«Постановлением суда в отношении обвиняемого Цукермана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 марта 2018 года», - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко «Интерфаксу».

Напомним, правоохранители задержали создателя секты 25 января. Как выяснилось, он прятался в Подмосковье. По данным следствия, Цукерман изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году суд вынес решение о взыскании в его пользу свыше 215 миллионов рублей, которые находились на хранении в качестве вещдоков по делу секты «бога Кузи».