МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде‍-2018

26 Янв. 2018 2018-01-26T21:43:39+03:00

Российским олимпийцам выдали «нейтральную» форму. По решению МОК на олимпийских играх в Пхёнчхане наши спортсмены будут выступать без российской символикиВладимир ВЕЛЕНГУРИН

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В пятницу, 26 января, Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для российских спортсменов, которые будут участвовать в XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

В частности, наши атлеты должны отказаться от публичной демонстрации российского флага, гимна и иных национальных символов в местах проведения соревнований и в соцсетях. При этом они смогут повесить флаг в своих спальнях и других закрытых помещениях, правда, только с предварительного одобрения МОК.

Также россияне должны появляться на Олимпиаде-2018 только в форме, утвержденной Международным олимпийским комитетом.

Кроме того, согласно опубликованному своду правил, спортсменам из РФ запрещено участвовать в любых «альтернативных» церемониях награждения.

Напомним, ранее МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018, разрешив участвовать в соревнованиях только «чистым» атлетам из РФ. Накануне же стало известно, что нашу страну в Южной Корее представят 169 спортсменов.