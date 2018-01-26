2018-01-26T21:43:39+03:00
Спорт

МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде‍-2018

В частности, атлетам запретили демонстрировать флаг в Пхенчхане [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments112

Российским олимпийцам выдали «нейтральную» форму.По решению МОК на олимпийских играх в Пхёнчхане наши спортсмены будут выступать без российской символикиВладимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста:

В пятницу, 26 января, Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для российских спортсменов, которые будут участвовать в XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

В частности, наши атлеты должны отказаться от публичной демонстрации российского флага, гимна и иных национальных символов в местах проведения соревнований и в соцсетях. При этом они смогут повесить флаг в своих спальнях и других закрытых помещениях, правда, только с предварительного одобрения МОК.

Также россияне должны появляться на Олимпиаде-2018 только в форме, утвержденной Международным олимпийским комитетом.

Кроме того, согласно опубликованному своду правил, спортсменам из РФ запрещено участвовать в любых «альтернативных» церемониях награждения.

Напомним, ранее МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018, разрешив участвовать в соревнованиях только «чистым» атлетам из РФ. Накануне же стало известно, что нашу страну в Южной Корее представят 169 спортсменов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Москве на 27 января 2018 года: ожидается до -4 градусов
Сурков и Волкер не договорились по закону о реинтеграции Донбасса
Сборная США отправит на Олимпиаду в Пхенчхан рекордную делегацию в 242 спортсмена
В Канаде арестован мужчина за угрозы в адрес премьер-министра страны
Мэй порадовала новость о позиции США по спору между Bombardier и Boeing
Косачев: Российские ведомства выполняют резолюции Совбеза ООН по указу президента
В США вспышка гриппа в этом сезоне унесла жизни 37 детей
Пушков назвал нелогичным требование Польши снизить цену на газ
Спецпрокурор США допросил сотрудников Facebook по делу о вмешательстве РФ в выборы
Минфин США разъяснил включение новых людей и компаний в санкционный список
Сирийская оппозиция отказалась участвовать в конгрессе в Сочи
Истребители Дании сопроводили «самолет РФ» над Прибалтикой
Постпред США в ООН опровергла слухи о романе с Трампом
Киев обеспокоен решением Польши запретить бандеровскую идеологию
Порошенко призвал Европу создать антироссийскую коалицию
Рогозин: правительство нашло способ избавиться от «санкционной чумы»
МИД предупредил о возможном ответе России на новые санкции США
Тиллерсон в начале февраля отправится в поездку по Латинской Америке
Картина «Салют-7» получила премию «Золотой орел» как лучший фильм
В результате стрельбы в центре Амстердама убит один человек
Клинцевич о новых санкциях: США окончательно перешли на глобальную конфронтацию с РФ