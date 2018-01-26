Бастрыкин назвал причину ЧП в российских школах

26 Янв. 2018 2018-01-26T21:29:04+03:00

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, выступая в пятницу, 26 января, на совещание в Санкт-Петербурге, назвал причину ЧП в российских школах. По его мнению, трагические инциденты, произошедшие в январе этого года в Перми и в Бурятии, являются следствием халатности и нарушения правил безопасности.

«Такие трагические последствия зачастую являются прямым следствием халатности и несоблюдения установленных правил по обеспечению надежной безопасности в учебных заведениях», - сказал председатель СКР, слова которого приводятся в пресс-релизе Следственного комитета, поступившем в редакцию «КП».

По мнению Бастрыкина, в ходе следствия по таким «школьным» делам нужно «добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений».

Напомним, 15 января в одной из школ Перми произошла поножовщина. В результате пострадали 15 человек. А 19 января произошло нападение на семиклассников в Улан-Удэ. Тогда пострадали семь человек, среди них сам нападавший - ученик девятого класса.