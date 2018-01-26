Кинотеатр «Пионер» сообщил о прекращении показа «Смерти Сталина» с 27 января
Московской кинотеатр «Пионер», в котором в минувший четверг, 25 января, вопреки запрету Минкульта России состоялась премьера скандального британского фильма «Смерть Сталина», сообщил о прекращении сеансов с 27 января и пообещал вернуть деньги всем тем, кто уже приобрел билеты.
«Дорогие друзья, по независящим от нас причинам, с 27 января кинотеатр "Пионер" вынужден прекратить показы фильма "Смерть Сталина". Деньги за билеты будут всем возвращены», - говорится в сообщении, опубликованном на странице кинотеатра в Facebook.
Также представители «Пионера» попросили по всем дополнительным вопросам обращаться в министерство культуры Российской Федерации.
Напомним, 23 января министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у комедии с парадоксальным названием «Смерть Сталина». Но 25 января «Пионер» все равно начал показ запрещенной картины. После этого Минкультуры РФ предупредило кинотеатры об ответственности за показ фильмов без прокатного удостоверения.
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