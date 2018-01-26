2018-01-26T22:04:46+03:00
Политика

МИД России: Москва не признает односторонние санкции США по КНДР

В дипведомстве заявили, что наша страна не собирается высылать северокорейских граждан по требованию Вашингтона
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Здание министерства иностранных дел РоссииЗдание министерства иностранных дел РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В МИД России заявили, что наша страна не признает односторонние санкции США против КНДР и не имеет никаких международных обязательств по их выполнению. Поэтому, как отметил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Москва не собирается высылать северокорейских граждан, попавших под последние американские ограничительные меры.

«Мы будем выполнять только санкции, которые принимаются в Совете Безопасности ООН. Мы односторонние американские санкции не признаем, и у нас нет никаких международных обязательств их выполнять», - приводит слова дипломата РИА Новости.

Напомним, в минувшую среду, 24 января, министерство финансов Соединенных Штатов объявило о расширении санкций против лиц и компаний, связанных с КНДР. Тогда в санкционные списки были включены 16 лиц, девять организаций, а также шесть судов под флагом этой страны.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Москве на 27 января 2018 года: ожидается до -4 градусов
Сурков и Волкер не договорились по закону о реинтеграции Донбасса
Сборная США отправит на Олимпиаду в Пхенчхан рекордную делегацию в 242 спортсмена
В Канаде арестован мужчина за угрозы в адрес премьер-министра страны
Мэй порадовала новость о позиции США по спору между Bombardier и Boeing
Косачев: Российские ведомства выполняют резолюции Совбеза ООН по указу президента
В США вспышка гриппа в этом сезоне унесла жизни 37 детей
Пушков назвал нелогичным требование Польши снизить цену на газ
Спецпрокурор США допросил сотрудников Facebook по делу о вмешательстве РФ в выборы
Минфин США разъяснил включение новых людей и компаний в санкционный список
Сирийская оппозиция отказалась участвовать в конгрессе в Сочи
Истребители Дании сопроводили «самолет РФ» над Прибалтикой
Постпред США в ООН опровергла слухи о романе с Трампом
Киев обеспокоен решением Польши запретить бандеровскую идеологию
Порошенко призвал Европу создать антироссийскую коалицию
Рогозин: правительство нашло способ избавиться от «санкционной чумы»
МИД предупредил о возможном ответе России на новые санкции США
Тиллерсон в начале февраля отправится в поездку по Латинской Америке
Картина «Салют-7» получила премию «Золотой орел» как лучший фильм
В результате стрельбы в центре Амстердама убит один человек
Клинцевич о новых санкциях: США окончательно перешли на глобальную конфронтацию с РФ