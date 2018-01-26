МИД России: Москва не признает односторонние санкции США по КНДР

26 Янв. 2018 2018-01-26T22:04:46+03:00

В дипведомстве заявили, что наша страна не собирается высылать северокорейских граждан по требованию Вашингтона

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В МИД России заявили, что наша страна не признает односторонние санкции США против КНДР и не имеет никаких международных обязательств по их выполнению. Поэтому, как отметил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Москва не собирается высылать северокорейских граждан, попавших под последние американские ограничительные меры.

«Мы будем выполнять только санкции, которые принимаются в Совете Безопасности ООН. Мы односторонние американские санкции не признаем, и у нас нет никаких международных обязательств их выполнять», - приводит слова дипломата РИА Новости.

Напомним, в минувшую среду, 24 января, министерство финансов Соединенных Штатов объявило о расширении санкций против лиц и компаний, связанных с КНДР. Тогда в санкционные списки были включены 16 лиц, девять организаций, а также шесть судов под флагом этой страны.