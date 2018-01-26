Медведев поручил начать подготовку к запуску 5G

26 Янв. 2018 2018-01-26T22:45:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в пятницу, 26 января, на совещании по расширению доступа к услугам связи в РФ, заявил о том, что наша страна должна занять достойное место в мире по развитию цифровых технологий.

«Меняется образ жизни людей, появляются новые отрасли, новые рынки, управленческие модели. Конечно, важно, чтобы наша страна во всем этом процессе заняла достойное место», - цитирует председателя правительства ТАСС.

Также глава кабмина отметил необходимость создания инфраструктуры для сетей мобильной связи пятого поколения. При этом он призвал уже сейчас задуматься о частотном диапазоне, который предстоит выделить для запуска 5G. Причем, по словам Медведева, все необходимое для пятого поколения сетей может появиться в России уже в следующем году.