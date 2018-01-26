Клинцевич о новых санкциях: США окончательно перешли на глобальную конфронтацию с РФ
В Совете Федерации (СФ) прокомментировали введение США новых санкций в отношении России. Как заметил первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, новые ограничения со стороны Вашингтона лишний раз доказывают, что американцы «окончательно перешли на глобальную конфронтацию с РФ по всем направлениям».
При этом сенатор выразил мнение, что «русофобская политика США» будут работать бесконечно. «Уже, честно говоря, все равно, кто включен в так называемый санкционный список США сегодня, а кто будет включен завтра. Русофобская политика США - это своего рода батарейки энерджайзер, которые, согласны рекламе, будут работать бесконечно. Причины и следствия уже не имеют никакого значения», - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
Также политик заявил о необходимости продолжать строительство «сильной и самодостаточной России».
Напомним, ранее в пятницу США расширили санкции против России из-за Украины. В черный список включили более 20 человек.