В результате стрельбы в центре Амстердама убит один человек

26 Янв. 2018 2018-01-26T23:55:00+03:00

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Полиция Нидерландов сообщает о стрельбе в центре Амстердама. По данным правоохранителей, один человек был убит. Еще двое граждан получили ранения и были госпитализированы.

Твит пресс-службы полиции АмстердамаФото: СОЦСЕТИ

ЧП произошло на улице Гроте Виттенбургер. Очевидцы сообщают о нескольких выстрелах. Личности погибшего и пострадавших пока не установлены.

Район, где стреляли, перекрыт сотрудниками полиции. На месте работает следственная группа, которая выясняет обстоятельства инцидента. Арестов ппроизведено не было.

Как пишет Daily Mail, свидетели утверждают, что боевики, одетые в балаклавы, застрелили подростка на детской площадке. Но информацию пока не подтверждает полиция. Также пока нет данных, было ли нападение террористическим актом.

Гроте Виттенбургер - это, в основном, жилой район с жилыми многоквартирными домами. Он располагается недалеко от туристического центра столицы Нидерландов, где любят бывать туристы.