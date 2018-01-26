Картина «Салют-7» получила премию «Золотой орел» как лучший фильм
Жюри российской кинопремии «Золотой орел» назвала фильм «Салют-7» режиссера Клима Шипенко лучшим фильмом прошлого года. В пятницу вечером на киностидии «Мосфильм» состоялась церемония награждения победителей конкурса.
Лучшей исполнительницей главной женской роли названа Ирина Горбачева сыгравшая в фильме «Аритмия». А награда в номинации «Лучшая мужская роль в кино» досталась Евгению Миронову за фильм «Время первых».
Алиса Фрейндлих и Владимир Ильин получили кинопремии «Золотой орел» как лучшие исполнители женской и мужской ролей второго плана. Жюри отметило работу Фрейндлих в фильме «Карп отмороженный», а Ильина за картину «Время первых», передает ТАСС.
Также Национальная Академия кинематографических искусств и наук России приняла решение вручить статуэтку «Золотого орла» главе Союза театральных деятелей РФ, народному артисту РСФСР, театральному и киноактеру Александру Калягину за вклад в кинематограф.