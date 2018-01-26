2018-01-26T23:56:50+03:00
Звезды

Картина «Салют-7» получила премию «Золотой орел» как лучший фильм

Церемония награждения победителей киноконкурса состоялась в пятницу на «Мосфильме»
Юлия ДИВЕЕВА
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Сюжет фильма "Салют-7" основан на реальных событиях. Фото: Бэлла БарышниковаСюжет фильма "Салют-7" основан на реальных событиях. Фото: Бэлла Барышникова
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Жюри российской кинопремии «Золотой орел» назвала фильм «Салют-7» режиссера Клима Шипенко лучшим фильмом прошлого года. В пятницу вечером на киностидии «Мосфильм» состоялась церемония награждения победителей конкурса.

Лучшей исполнительницей главной женской роли названа Ирина Горбачева сыгравшая в фильме «Аритмия». А награда в номинации «Лучшая мужская роль в кино» досталась Евгению Миронову за фильм «Время первых».

Алиса Фрейндлих и Владимир Ильин получили кинопремии «Золотой орел» как лучшие исполнители женской и мужской ролей второго плана. Жюри отметило работу Фрейндлих в фильме «Карп отмороженный», а Ильина за картину «Время первых», передает ТАСС.

Также Национальная Академия кинематографических искусств и наук России приняла решение вручить статуэтку «Золотого орла» главе Союза театральных деятелей РФ, народному артисту РСФСР, театральному и киноактеру Александру Калягину за вклад в кинематограф.

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