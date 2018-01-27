Тиллерсон в начале февраля отправится в поездку по Латинской Америке

27 Янв. 2018 2018-01-27T00:25:44+03:00

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В первых числах февраля начнется турне по Латинской Америке госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом в пятницу сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, глава внешнеполитического ведомства планирует побывать в Мексике, Аргентине, Перу, Колумбии и Ямайку.

"Госсекретарь будет взаимодействовать с партнерами в регионе в целях содействия спокойствию, процветанию, энергетической безопасности и демократии. На протяжении всей своей поездки Тиллерсон будет призывать уделять повышенное внимание кризису в Венесуэле", - сказала Науэрт.

В Мехико Тиллерсон прибудет уже 1 февраля и встретится с президентом Энрике Пеньей Ньето и министром иностранных дел страны Луисом Видегараем Касо, передает ТАСС.

В Аргентину госсекретарь отправится 3 февраля. Там в Сан-Карлос-де-Барилоче, в национальном парке Науэль-Уапи, он выступит с лекцией по вопросу научного обмена и защиты окружающей среды. После этого он направится в Буэнос-Айрес для переговоров с президентом страны.