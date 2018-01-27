МИД предупредил о возможном ответе России на новые санкции США

27 Янв. 2018 2018-01-27T00:54:28+03:00

В ведомстве отметили, что политика давления не дала и даст результатов

Изменить размер текста: A A

Россия рассматривает возможность ответить на новые американские санкции. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что Вашингтон вводит новые ограничения под надуманным предлогом, продолжая обвинять Россию в причастности к украинскому кризису, передает ТАСС.

"Вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность", - отмечается в заявлении.

Напомним, 26 января США расширили санкции против России из-за Украины. Под ограничения попали еще 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний, в том числе заместителя министра энергетики Андрея Черезова.