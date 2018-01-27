2018-01-27T01:25:05+03:00
Экономика

Рогозин: правительство нашло способ избавиться от «санкционной чумы»

Вице-премьер пообещал снова сделать российский ОПК инвестиционно привлекательным
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Вице-премьер-министр РФ Дмитрий РогозинВице-премьер-министр РФ Дмитрий РогозинФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В российском правительстве нашли решение, которое избавят оборонно-промышленный комплекс от воздействия санкционных ограничений. Об этом сообщил вице-премьер-министр РФ Дмитрий Ргозин.

Он отметил, что сейчас США и Евросоюз ввели санкции в отношении, практически всех оборонных предприятий РФ. А также против финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с ОПК.

«И это, конечно, снижает привлекательность нашего ОПК с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения», — сказал Рогозин.

По его словам, правительство планирует меры, которые «полностью избавят нас от этой чумы», пишет «Газета.ру».

Ранее в пятницу стало известно о том, что США расширили санкции против России из-за Украины. Под ограничения попали еще 21 гражданин России и Украины, девять компаний. Среди них компания, которая принадлежит заместителю министра энергетики Андрею Черезову.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Москве на 27 января 2018 года: ожидается до -4 градусов
Сурков и Волкер не договорились по закону о реинтеграции Донбасса
Сборная США отправит на Олимпиаду в Пхенчхан рекордную делегацию в 242 спортсмена
В Канаде арестован мужчина за угрозы в адрес премьер-министра страны
Мэй порадовала новость о позиции США по спору между Bombardier и Boeing
Косачев: Российские ведомства выполняют резолюции Совбеза ООН по указу президента
В США вспышка гриппа в этом сезоне унесла жизни 37 детей
Пушков назвал нелогичным требование Польши снизить цену на газ
Спецпрокурор США допросил сотрудников Facebook по делу о вмешательстве РФ в выборы
Минфин США разъяснил включение новых людей и компаний в санкционный список
Сирийская оппозиция отказалась участвовать в конгрессе в Сочи
Истребители Дании сопроводили «самолет РФ» над Прибалтикой
Постпред США в ООН опровергла слухи о романе с Трампом
Киев обеспокоен решением Польши запретить бандеровскую идеологию
Порошенко призвал Европу создать антироссийскую коалицию
МИД предупредил о возможном ответе России на новые санкции США
Тиллерсон в начале февраля отправится в поездку по Латинской Америке
Картина «Салют-7» получила премию «Золотой орел» как лучший фильм
В результате стрельбы в центре Амстердама убит один человек
Клинцевич о новых санкциях: США окончательно перешли на глобальную конфронтацию с РФ