Рогозин: правительство нашло способ избавиться от «санкционной чумы»
В российском правительстве нашли решение, которое избавят оборонно-промышленный комплекс от воздействия санкционных ограничений. Об этом сообщил вице-премьер-министр РФ Дмитрий Ргозин.
Он отметил, что сейчас США и Евросоюз ввели санкции в отношении, практически всех оборонных предприятий РФ. А также против финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с ОПК.
«И это, конечно, снижает привлекательность нашего ОПК с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения», — сказал Рогозин.
По его словам, правительство планирует меры, которые «полностью избавят нас от этой чумы», пишет «Газета.ру».
Ранее в пятницу стало известно о том, что США расширили санкции против России из-за Украины. Под ограничения попали еще 21 гражданин России и Украины, девять компаний. Среди них компания, которая принадлежит заместителю министра энергетики Андрею Черезову.