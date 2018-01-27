Порошенко призвал Европу создать антироссийскую коалицию
Странам Европы необходимо задуматься о создании новой антироссийской коалиции. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против всех нас. Поэтому, учитывая такое состояние вещей, мы должны подумать о новой коалиции, новых программах или новом подходе", — сказал он.
Глава Незалежной принял участие в сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента". Запись своего выступления он разместил на странице в Facebook.
"Мое предложение простое и ясное: у нас будет одна коалиция, один ответ и одна повестка дня, чтобы противостоять агрессии", - заявил украинский президент.
Вместе с Порошенко в сессии принимали участие еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан, президенты Литвы Даля Грибаускайте и Польши Анджей Дуда.
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