2018-01-27T01:44:18+03:00
Политика

Порошенко призвал Европу создать антироссийскую коалицию

Глава Украины заявил о том, что Россия начала "необъявленную войну против всех"
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Странам Европы необходимо задуматься о создании новой антироссийской коалиции. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против всех нас. Поэтому, учитывая такое состояние вещей, мы должны подумать о новой коалиции, новых программах или новом подходе", — сказал он.

Глава Незалежной принял участие в сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента". Запись своего выступления он разместил на странице в Facebook.

"Мое предложение простое и ясное: у нас будет одна коалиция, один ответ и одна повестка дня, чтобы противостоять агрессии", - заявил украинский президент.

Вместе с Порошенко в сессии принимали участие еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан, президенты Литвы Даля Грибаускайте и Польши Анджей Дуда.

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