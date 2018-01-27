2018-01-27T02:08:58+03:00
Политика

Киев обеспокоен решением Польши запретить бандеровскую идеологию

МИД республики пригрозил Врашаве ухудшением двусторонних отношений
Юлия ДИВЕЕВА
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Здание МИД УкраиныЗдание МИД УкраиныФото: СОЦСЕТИ
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В Киеве обеспокоены тем, что Сейм Польши 26 января принял закон о наказании за отрицание преступлений бандеровцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Жаль, что украинская тематика используется во внутренней политике Польши, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться", - заявили на сайте в МИД.

В ведомстве называли законопрект попыткой "навязать одностороннюю трактовку исторических событий". МИД отмечает, что украинцы, "как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям" со стороны тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны.

"В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинский исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха", - говорится в заявлении.

МИД выразил надежду, что Сенат Польши проявит политическую мудрость при рассмотрении этого документа, и пригрозил ухудшением двусторонних отношений в случае его одобрения.

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