2018-01-27T02:30:46+03:00
В мире

Постпред США в ООН опровергла слухи о романе с Трампом

Никки Хейли обвинила автора книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» в «оскорбительной лжи»
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп и постпред США при ООН Никки ХейлиПрезидент США Дональд Трамп и постпред США при ООН Никки ХейлиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Журналист Майкл Вульф в своей книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" исказил факты и прибег к инсинуациям. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Она категорически опровергла слухи о своем романе с президентом страны Дональдом Трампом, которые появились после того, как Вульф в телеэфире на прошлой неделе заявил, что "абсолютно уверен" в том, что у главы государства есть любовная связь. При этом он намекнул, что имя пассии смогут назвать внимательные читатели его книги.

"Когда вы дойдете до этого параграфа, вы скажете: "В точку!", - утверждал журналист.

Читатели предположили, что речь идет о Хейли, с которой по словам Вульфа, президент проводил много личного времени на борту номер один. Постпред США назвала сплетни на подобные темы "крайне оскорбительными" и "отвратительными", пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что никогда не оставалась с Трампом наедине, не обсуждала с ним свое будущее и свою политическую карьеру.

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