2018-01-27T03:06:28+03:00
Политика

Истребители Дании сопроводили «самолет РФ» над Прибалтикой

ВВС НАТО отчиталось о перехвате летательного аппарата, шедшего над нейтральными водами в сторону Калиниграда
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
ВВС НАТо сообщило о перехвате якобы российского самолета.ВВС НАТо сообщило о перехвате якобы российского самолета.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Датские истребители F-16 поднимались с авиабазы в Литве на перехват самолета, который мог быть российским. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования ВВС НАТО.

По его данным, утром 25 января радары НАТО засекли летательный аппарат, который не посылал сигнал транспондера, не поддерживал радиосвязь с гражданским воздушным движением и не предоставил план полета.

«Его маршрут лежал с материковой России в российский анклав Калининграда над международными водами вблизи воздушного пространства НАТО», - говорится в сообщении.

Самолеты ВВС Дании сопроводили воздушное судно, а затем вернулись на аэродром. При этом пресс-служба НАТО не уточняет тип обнаруженного летательного аппарата.

В тот же день два американских самолета-разведчика были зафиксированы над Крымом и Краснодарским краем. Патрульный противолодочный P-8A Poseidon несколько часов кружил к западу от главной базы Черноморского флота, а стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B курсировал вдоль южного побережья Крыма,

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Москве на 27 января 2018 года: ожидается до -4 градусов
Сурков и Волкер не договорились по закону о реинтеграции Донбасса
Сборная США отправит на Олимпиаду в Пхенчхан рекордную делегацию в 242 спортсмена
В Канаде арестован мужчина за угрозы в адрес премьер-министра страны
Мэй порадовала новость о позиции США по спору между Bombardier и Boeing
Косачев: Российские ведомства выполняют резолюции Совбеза ООН по указу президента
В США вспышка гриппа в этом сезоне унесла жизни 37 детей
Пушков назвал нелогичным требование Польши снизить цену на газ
Спецпрокурор США допросил сотрудников Facebook по делу о вмешательстве РФ в выборы
Минфин США разъяснил включение новых людей и компаний в санкционный список
Сирийская оппозиция отказалась участвовать в конгрессе в Сочи
Постпред США в ООН опровергла слухи о романе с Трампом
Киев обеспокоен решением Польши запретить бандеровскую идеологию
Порошенко призвал Европу создать антироссийскую коалицию
Рогозин: правительство нашло способ избавиться от «санкционной чумы»
МИД предупредил о возможном ответе России на новые санкции США
Тиллерсон в начале февраля отправится в поездку по Латинской Америке
Картина «Салют-7» получила премию «Золотой орел» как лучший фильм
В результате стрельбы в центре Амстердама убит один человек
Клинцевич о новых санкциях: США окончательно перешли на глобальную конфронтацию с РФ