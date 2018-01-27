Истребители Дании сопроводили «самолет РФ» над Прибалтикой

27 Янв. 2018 2018-01-27T03:06:28+03:00

ВВС НАТО отчиталось о перехвате летательного аппарата, шедшего над нейтральными водами в сторону Калиниграда

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Датские истребители F-16 поднимались с авиабазы в Литве на перехват самолета, который мог быть российским. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования ВВС НАТО.

По его данным, утром 25 января радары НАТО засекли летательный аппарат, который не посылал сигнал транспондера, не поддерживал радиосвязь с гражданским воздушным движением и не предоставил план полета.

«Его маршрут лежал с материковой России в российский анклав Калининграда над международными водами вблизи воздушного пространства НАТО», - говорится в сообщении.

Самолеты ВВС Дании сопроводили воздушное судно, а затем вернулись на аэродром. При этом пресс-служба НАТО не уточняет тип обнаруженного летательного аппарата.

В тот же день два американских самолета-разведчика были зафиксированы над Крымом и Краснодарским краем. Патрульный противолодочный P-8A Poseidon несколько часов кружил к западу от главной базы Черноморского флота, а стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B курсировал вдоль южного побережья Крыма,