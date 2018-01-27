2018-01-27T04:11:17+03:00
Экономика

Минфин США разъяснил включение новых людей и компаний в санкционный список

Вашингтон решил наказать Россию за поставку в Крым турбин для электростанций
Юлия ДИВЕЕВА
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США внесли в санкционные списки тех, кто участвовал в поставке турбин для электростанций КрымаСША внесли в санкционные списки тех, кто участвовал в поставке турбин для электростанций КрымаФото: Евгения ГУСЕВА
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Минфин США ввел ограничения в отношении еще 20 граждан и 9 компаний России в продолжении кампании «по поддержке давления на Россию посредством санкций». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Минфина Стивен Мнучин заявил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Москва «не выполнит своих обязательств в рамках минских соглашений».

«Те, кто предоставляет товары, услуги или материальную поддержку для деятельности на Украине физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями Соединенных Штатов, также могут быть подвергнуты ограничениям», — добавил он.

В заявлении на сайте ведомтсва сказано, что «Технопромэкспорт» «один из субъектов, ответственных за передачу турбин в Крым», а «Силовые машины» оказывали ему материальную и техническую поддержку.

Замминистра энергетики Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, по данным Минфина США , чиновники курировали поставку турбин в Крым.

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