Минфин США разъяснил включение новых людей и компаний в санкционный список
Минфин США ввел ограничения в отношении еще 20 граждан и 9 компаний России в продолжении кампании «по поддержке давления на Россию посредством санкций». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Глава Минфина Стивен Мнучин заявил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Москва «не выполнит своих обязательств в рамках минских соглашений».
«Те, кто предоставляет товары, услуги или материальную поддержку для деятельности на Украине физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями Соединенных Штатов, также могут быть подвергнуты ограничениям», — добавил он.
В заявлении на сайте ведомтсва сказано, что «Технопромэкспорт» «один из субъектов, ответственных за передачу турбин в Крым», а «Силовые машины» оказывали ему материальную и техническую поддержку.
Замминистра энергетики Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, по данным Минфина США , чиновники курировали поставку турбин в Крым.