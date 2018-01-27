Спецпрокурор США допросил сотрудников Facebook по делу о вмешательстве РФ в выборы

27 Янв. 2018 2018-01-27T04:52:52+03:00

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Сотрудники социальной сети Facebook ответили на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Интернет-компания сотрудничала с фирмой, которая занималась онлайн-рекламой для президентской кампании Трампа и продвигала его политическую повестку в социальных сетях. Журналу Wired стало известно о допросе Мюллером, по крайней мере, одного человека, имевшего к этому отношение.

Напомним, в ноябре прошлого года представители компаний Facebook, Google и Twitter принимали участие в слушаниях в американском конгрессе, посвященных «российскому делу». Они отвечали на вопросы членов нижней палаты о том, насколько обширным было «влияние фейковых аккаунтов» на избирательную кампанию.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах демократы стали аткивно продвигать идею о том, что этому содействовали российские спецслужбы, якобы развернувшие тайну агиткомпанию в интернете.