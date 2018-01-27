2018-01-27T04:52:52+03:00
В мире

Спецпрокурор США допросил сотрудников Facebook по делу о вмешательстве РФ в выборы

Соцсеть сотрудничала с фирмой, участвовавшей в избирательной кампании Трампа
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Cпецпрокурор США Роберт Мюллер (справа)Cпецпрокурор США Роберт Мюллер (справа)Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сотрудники социальной сети Facebook ответили на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Интернет-компания сотрудничала с фирмой, которая занималась онлайн-рекламой для президентской кампании Трампа и продвигала его политическую повестку в социальных сетях. Журналу Wired стало известно о допросе Мюллером, по крайней мере, одного человека, имевшего к этому отношение.

Напомним, в ноябре прошлого года представители компаний Facebook, Google и Twitter принимали участие в слушаниях в американском конгрессе, посвященных «российскому делу». Они отвечали на вопросы членов нижней палаты о том, насколько обширным было «влияние фейковых аккаунтов» на избирательную кампанию.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах демократы стали аткивно продвигать идею о том, что этому содействовали российские спецслужбы, якобы развернувшие тайну агиткомпанию в интернете.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Москве на 27 января 2018 года: ожидается до -4 градусов
Сурков и Волкер не договорились по закону о реинтеграции Донбасса
Сборная США отправит на Олимпиаду в Пхенчхан рекордную делегацию в 242 спортсмена
В Канаде арестован мужчина за угрозы в адрес премьер-министра страны
Мэй порадовала новость о позиции США по спору между Bombardier и Boeing
Косачев: Российские ведомства выполняют резолюции Совбеза ООН по указу президента
В США вспышка гриппа в этом сезоне унесла жизни 37 детей
Пушков назвал нелогичным требование Польши снизить цену на газ
Минфин США разъяснил включение новых людей и компаний в санкционный список
Сирийская оппозиция отказалась участвовать в конгрессе в Сочи
Истребители Дании сопроводили «самолет РФ» над Прибалтикой
Постпред США в ООН опровергла слухи о романе с Трампом
Киев обеспокоен решением Польши запретить бандеровскую идеологию
Порошенко призвал Европу создать антироссийскую коалицию
Рогозин: правительство нашло способ избавиться от «санкционной чумы»
МИД предупредил о возможном ответе России на новые санкции США
Тиллерсон в начале февраля отправится в поездку по Латинской Америке
Картина «Салют-7» получила премию «Золотой орел» как лучший фильм
В результате стрельбы в центре Амстердама убит один человек
Клинцевич о новых санкциях: США окончательно перешли на глобальную конфронтацию с РФ