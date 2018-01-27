Пушков назвал нелогичным требование Польши снизить цену на газ

27 Янв. 2018 2018-01-27T05:15:38+03:00

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Требование президента Польши Анджея Дуды, измененить условия закупок российского газа на льготные, является нелогичным, поскольку до этого Варшава действовала против интересов России. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил, что Польша выступает против строительства российского газопровода Северный поток-2, но при этом хочет для себя лучших условий для закупок газа.

"Ей следует сделать выбор. Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой", — написал сенатор в микроблоге в Twitter.

Ранее Дуда, выступая в пятницу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что его страна хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия. По словам политика, Варшава платит за голубое топливо больше, чем Берлин. Он посетовал, что у его страны нет выбора, приходится покупать российский газ. По его словам, правительство работает над диверсификацией источников энергии.