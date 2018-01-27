2018-01-27T06:07:08+03:00
Политика

Косачев: Российские ведомства выполняют резолюции Совбеза ООН по указу президента

Сенатор опроверг возможность ведения двойной игры по санкциям против КНДР
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевФото: Аца КОШТЭ
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Все российские ведомства получили от президента Страны Владимира Путина указ, выполнять резолюции Совета Безопасности ООН и ни одно из не может заниматься реэкспортом угля из КНДР. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Я исключаю подобного рода действия в той части, которая связана с государственной политикой РФ. Никакой двойной игры нет по определению", - подчеркнул Косачев.

При этом сенатор не исключил возможность того, что некоторые предприниматели могут пытаться нарушить это соглашение и «искать для этого лазейки», что может произойти в любой стране.

Косачев подчеркнул, что он не получал доказательств того, что случаи перепродажи угля российскими фирмами действительно имели место. Однако он заверил, что если информация подтвердится из надежных источников, а не из СМИ в виде голословных заявлений", ответственные ведомства предпримут необходимые меры для пресечения.

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