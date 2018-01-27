2018-01-27T06:24:38+03:00
Экономика

Мэй порадовала новость о позиции США по спору между Bombardier и Boeing

Премьер назвала хорошей новостью для промышленности Великобритании решение в пользу канадской компании
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обрадовалась решению Комиссии по международной торговле США в пользу канадской компании Bombardier в споре с американской Boeing.

"Я приветствую это решение, которое является хорошей новостью для британской промышленности. Bombardier и ее творчески мыслящие работники играют важнейшую роль в североирландской экономике", - написала она в Twitter.

Накануне было принято отрицательное решение по заявлению Министерство торговли США, рекомендовавшего ввести антидемпинговые и компенсационные пошлины на продукцию Bombardier в размере 292,21%. Американская сторона обвинила предприятии в незаконном и существенном занижениицен на пассажирские самолеты.

Как передает ТАСС, на заводе Bombardier в Северной Ирландии трудятся около 5 тысяч граждан Соединенного Королевтсва. С учетом поставщиков и участвующих в производстве компаний, канадское предприятие кормит примерно 14 тысяч жителей Ольстера.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Москве на 27 января 2018 года: ожидается до -4 градусов
Сурков и Волкер не договорились по закону о реинтеграции Донбасса
Сборная США отправит на Олимпиаду в Пхенчхан рекордную делегацию в 242 спортсмена
В Канаде арестован мужчина за угрозы в адрес премьер-министра страны
Косачев: Российские ведомства выполняют резолюции Совбеза ООН по указу президента
В США вспышка гриппа в этом сезоне унесла жизни 37 детей
Пушков назвал нелогичным требование Польши снизить цену на газ
Спецпрокурор США допросил сотрудников Facebook по делу о вмешательстве РФ в выборы
Минфин США разъяснил включение новых людей и компаний в санкционный список
Сирийская оппозиция отказалась участвовать в конгрессе в Сочи
Истребители Дании сопроводили «самолет РФ» над Прибалтикой
Постпред США в ООН опровергла слухи о романе с Трампом
Киев обеспокоен решением Польши запретить бандеровскую идеологию
Порошенко призвал Европу создать антироссийскую коалицию
Рогозин: правительство нашло способ избавиться от «санкционной чумы»
МИД предупредил о возможном ответе России на новые санкции США
Тиллерсон в начале февраля отправится в поездку по Латинской Америке
Картина «Салют-7» получила премию «Золотой орел» как лучший фильм
В результате стрельбы в центре Амстердама убит один человек
Клинцевич о новых санкциях: США окончательно перешли на глобальную конфронтацию с РФ