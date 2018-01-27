Мэй порадовала новость о позиции США по спору между Bombardier и Boeing

27 Янв. 2018 2018-01-27T06:24:38+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обрадовалась решению Комиссии по международной торговле США в пользу канадской компании Bombardier в споре с американской Boeing.

"Я приветствую это решение, которое является хорошей новостью для британской промышленности. Bombardier и ее творчески мыслящие работники играют важнейшую роль в североирландской экономике", - написала она в Twitter.

Накануне было принято отрицательное решение по заявлению Министерство торговли США, рекомендовавшего ввести антидемпинговые и компенсационные пошлины на продукцию Bombardier в размере 292,21%. Американская сторона обвинила предприятии в незаконном и существенном занижениицен на пассажирские самолеты.

Как передает ТАСС, на заводе Bombardier в Северной Ирландии трудятся около 5 тысяч граждан Соединенного Королевтсва. С учетом поставщиков и участвующих в производстве компаний, канадское предприятие кормит примерно 14 тысяч жителей Ольстера.