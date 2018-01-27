2018-01-27T06:52:50+03:00
В мире

В Канаде арестован мужчина за угрозы в адрес премьер-министра страны

Задержанный ранее имел проблемы с полицией из-за незаконного использования огнестрельного оружия
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Канады Джастин ТрюдоПремьер-министр Канады Джастин ТрюдоФото: REUTERS
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Полиция Канады арестовала жителя провинции Альберта Ориона Ратли за угрозы в адрес премьер-министра страны Джастина Трюдо и губернатора региона Рейчел Нотли. После предъявления обвинения подозреваемый был отпущен на свободу до суда.

По данным правоохранителей, Ратли распространял свои угрозы через соцсеть в Twitter. Однако содержание его посланий не раскрывается. Судебные слушания по этому делу назначены на 8 февраля и пройдут в городе Ледак. До этого времени Ратли запрещено контактировать с Трюдо и Нотли, пользоваться соцсетями, а его аккаунт в Twitte временно заблокирован, сообщает телеканал CBC.

Также стало известно, что Ратли в 2006 был арестован за ненадлежащее хранение огнестрельного оружия и его незаконное использование. Он получил условный срок и запрет на владение оружием в ближайшие 10 лет.

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