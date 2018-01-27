2018-01-27T07:11:06+03:00
Спорт

Сборная США отправит на Олимпиаду в Пхенчхан рекордную делегацию в 242 спортсмена

Трое атлетов приедут на свои пятые Игры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная США будет представлена рекордной делегацией.Сборная США будет представлена рекордной делегацией.Фото: REUTERS
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Сборная США определилась с заявкой на Олимпиаду в Пхенчхан. Олимпийский комитет Америки сообщил, что официальная делегация составит 242 спортсмена. Это - рекорд для зимних Олимпиад.

В состав команды войдут 107 женщин и 135 мужчин. Они будут соревноваться во всех семи видах спорта в 15 дисциплинах. Пять спортсменов выиграли золото на Олимпиаде в Сочи, всего же в команде - 10 олимпийских чемпионов.

Три спортсмена поедут на пятые игры - это Келли Кларк (сноуборд), Киккиан Рэндалл (лыжные гонки), Шани Дэвис (конькобежный спорт). На прошлой Олимпиаде США представляли 230 спортсменов, что было больше российской делегации на пять человек.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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