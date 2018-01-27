Сурков и Волкер не договорились по закону о реинтеграции Донбасса

27 Янв. 2018 2018-01-27T07:13:08+03:00

Стороны условились и дальше продолжать диалог, несмотря на различный подход

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В Дубае в ходе переговоров помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера стороны не достигли единого мнения по закону о реинтеграции Донбасса.

Отмечается, что у стран разные подходы в этом вопросе. Как передает источник Интерфакса, конкретных решений по итогам встречи не принято, однако, стороны договорились продолжать диалог.

Перед началом встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не стоит возлагать большие надежды на результаты от переговоров Суркова и Волкера, поскольку это "сверка часов", рабочий процесс, по ситуации на юго-востоке Украины".

О предстоящей в Дубае встречи помощника президента РФ и спецпредставителя Госдепартамента США сообщила 22 января газета Тhe Wall Street Journal. Издание отмечало, что Вашингтоне оценивают будущие переговоры как проверку российской стороны на ее готовность "предпринять конкретные шаги" в отношении Запада, что может повлечь за собой ослабление санкций против РФ.