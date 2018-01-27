"Манчестер Юнайтед" разгромил со счетом 4:0 "Йовил Таун" в дебютной игре Алексиса Санчеса

27 Янв. 2018 2018-01-27T07:32:50+03:00

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Недавно перешедший в "Манчестер Юнайтед" чилийский форвард Алексис Санчес уже дебютировал за свой новый клуб. Он вышел в стартовом составе "красных дьяволов" в матче 1/16 финала Кубка Англии против клуба "Йовил Таун". "МЮ" ожидаемо добился уверенной выездной победы со счетом 4:0.

Голы у манкунианцев забили Маркус Рэшфорд (41), Андер Эррера (61), Джесси Лингард (89) и Ромелу Лукаку (90 минута игры). Санчес в своей дебютной игре отметился голевой передачей на испанца Эрреру. Ну а на 72-й минуте южноамериканец был заменен на Джесси Лингарда.

Благодаря победе 4:0 "Манчестер Юнайтед" прошел в 1/8 финала Кубка Англии. И следующий соперник команды Жозе Моуриньо определится в результате жеребьевки.