"Манчестер Юнайтед" разгромил со счетом 4:0 "Йовил Таун" в дебютной игре Алексиса Санчеса
Команда Жозе Моуриньо прошла в 1/8 финала Кубка Англии благодаря этой победе
Алексис Санчес дебютировал за "МЮ".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:
Недавно перешедший в "Манчестер Юнайтед" чилийский форвард Алексис Санчес уже дебютировал за свой новый клуб. Он вышел в стартовом составе "красных дьяволов" в матче 1/16 финала Кубка Англии против клуба "Йовил Таун". "МЮ" ожидаемо добился уверенной выездной победы со счетом 4:0.
Голы у манкунианцев забили Маркус Рэшфорд (41), Андер Эррера (61), Джесси Лингард (89) и Ромелу Лукаку (90 минута игры). Санчес в своей дебютной игре отметился голевой передачей на испанца Эрреру. Ну а на 72-й минуте южноамериканец был заменен на Джесси Лингарда.
Благодаря победе 4:0 "Манчестер Юнайтед" прошел в 1/8 финала Кубка Англии. И следующий соперник команды Жозе Моуриньо определится в результате жеребьевки.