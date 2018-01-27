Запрет российской символики в Пхенчхане: наши спортсмены смогут вешать флаг только у себя в спальне

27 Янв. 2018 2018-01-27T07:50:33+03:00

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Международный олимпийский комитет накануне обнародовал официальный документ - правила поведения для российских спортсменов и сопровождающих лиц на зимней Олимпиаде в Пхенчахне. Как отмечается, это стандартный свод правил для всех, но для наших сделан ряд оговорок.

В частности, главный запрет касается на государственную символику и любые эмблемы отстраненного Олимпийского комитета России. Наши спортсмены не смогут даже брать в руки от болельщиков флаги, находясь на олимпийских объектах. Повесить государственный флаг можно будет лишь у себя в спальне в олимпийской деревне после согласования с официальными лицами. Да так, чтобы триколор никто не видел.

Ограничения - это последствия решения МОК от 5 декабря 2017 года. Когда наших спортсменов на время Игр лишили флага и гимна, сделав командой "Олимпийских атлетов из России".