Запрет российской символики в Пхенчхане: наши спортсмены смогут вешать флаг только у себя в спальне
Международный олимпийский комитет накануне обнародовал официальный документ - правила поведения для российских спортсменов и сопровождающих лиц на зимней Олимпиаде в Пхенчахне. Как отмечается, это стандартный свод правил для всех, но для наших сделан ряд оговорок.
В частности, главный запрет касается на государственную символику и любые эмблемы отстраненного Олимпийского комитета России. Наши спортсмены не смогут даже брать в руки от болельщиков флаги, находясь на олимпийских объектах. Повесить государственный флаг можно будет лишь у себя в спальне в олимпийской деревне после согласования с официальными лицами. Да так, чтобы триколор никто не видел.
Ограничения - это последствия решения МОК от 5 декабря 2017 года. Когда наших спортсменов на время Игр лишили флага и гимна, сделав командой "Олимпийских атлетов из России".